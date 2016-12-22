Более 5 тонн контрафактного спиртного хранил для продажи житель Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, алкогольная продукция с признаками контрафакта, обнаруженная в городе Кораблино, была произведена в подпольном цехе, расположенном на окраине Рязани. В июне этого года полицейские пресекли деятельность цеха по производству контрафакта и изъяли несколько тонн фальсифицированного алкоголя. Подозреваемые были взяты под стражу.

Как выяснили полицейские, кораблинский злоумышленник ранее приобрел из этого цеха контрафактное спиртное и организовал в Кораблино, Кораблинском и соседних районах мелкооптовую сеть по сбыту фальсификата.

Из незаконного оборота изъято более 7000 бутылок водки, около тысячи бутылок шампанского, вино и спиртное элитных брендов с акцизными марками, которые вызывают сомнения в подлинности. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.