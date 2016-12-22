В Рязанской области иномарка столкнулась с «Жигулями»

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 12.50 на 32-м километре автодороги Рязань-Ряжск Старожиловского района 52-летний рязанец, управляя автомобилем «Пежо Боксер», не справился с управлением. В Результате иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2107». В результате водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался в больнице, а три его пассажира получили травмы и были госпитализированы.