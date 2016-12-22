Специалисты лабораторной службы Рязанской области повышают свою квалификацию

В Рязани проходит «Школа главного специалиста: нормативно-правовое обеспечение, подготовка кадров и организации лабораторной службы». «Школа…» организована Федерацией лабораторной медицины и проводится уже в 47-й раз. Сегодня доклады ведущих специалистов лабораторной медицины слушают рязанские медики. Выступления посвящены решению организационных, кадровых, методических и образовательных проблем лабораторной службы.

Участников семинара приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Совета Федерации РФ Лариса Тюрина, представители регионального минздрава и Роспотребнадзора.