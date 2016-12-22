Три рязанские поэтессы представят свои новые сборники на литературном вечере

Праздник поэзии и презентация книг пройдут в кафе «Фонтан». Перед зрителями выступят рязанки Мария Тухватулина, Ксения Янкина и Оксана Трушкина. Также свои произведения исполнят Ольга Мельник, Константин Паскаль и Элла Хрусталева.

Организаторы концерта отмечают, что все три поэтессы стали победителями и призерами конкурса «Свободный микрофон» в прошлом году. Возможность издать авторские сборники стала подарком для Ксении Янкиной и Марии Тухватулиной. В свою очередь, Оксане Трушиной на конкурсе вручили приз зрительских симпатий.

Поэтессы уже стали известными благодаря выступлениям на различных праздниках и концертах Рязани. Каждая из девушек представит новую подборку стихотворений: Ксения – книгу «Ночество в сети», посвященную ночным разговорам с близкими, Мария – сборник сказочных историй «Чудеса и чудовища», Оксана – лирические стихи. Все книги, в том числе более ранние издания произведений авторов, можно будет приобрести.

Литературный вечер состоится 11 декабря в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону 96-36-04.