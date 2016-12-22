Жителя Рязани шесть раз задерживали за управление автомобилем в состоянии опьянения

Сайт УМВД России по области сообщает, что инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД региона задержали 53-летнего рязанца. В сопровождении сотрудников ДПС мужчину сразу же направили на освидетельствование. Алкотестер показал 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские выяснили, что в апреле 2006 года этот водитель за управление автомобилем в нетрезвом виде уже лишался права управления сроком на 18 месяцев. Причем, это не остановило злостного нарушителя, и уже в июле того же года его снова задержали за рулем пьяным и без прав. А через 10 суток он вновь был задержан за точно такое же нарушение. В январе 2007 года этот водитель снова сел за руль в нетрезвом состоянии и вновь попался стражам правопорядка. В 2014 году мужчина в очередной раз попал в поле зрения инспекторов ГИБДД. Он был за рулем автомобиля в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. В этот раз его лишили права управления на срок 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Теперь гражданина ждет очередное лишение права управления, а также уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.