Рязанские школьники услышали голос Циолковского

В областной библиотеке им. Горького состоялась слайд-лекция «Путь к звездам» из цикла мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского.

Выдающийся русский ученый, исследователь, человек огромной трудоспособности и настойчивости. Широта и богатство творческой фантазии сочеталась у Константина Эдуардовича с логической последовательностью и математической точностью суждений. Это был подлинный новатор в науке, человек большого таланта. Работы Циолковского по ракетодинамике и теории межпланетных сообщений были первыми серьезными изысканиями в мировой научно-технической литературе.

Рязанцы по праву гордятся своим знаменитым земляком. Константин Эдуардович писал: «Корни-то мои в рязанской земле. В том краю протекли едва не лучшие годы, чего там только не испытал! И грамоте мать научила, и первые смелые мысли пришли».

Гости библиотеки, ребята и педагоги из рязанской школы № 16, в которой уже много лет работает музей космонавтики, открыли для себя интересные факты из жизни великого ученого, познакомились с кадрами документальной кинохроники, прослушали звукозапись голоса Циолковского.