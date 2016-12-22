В Рязани к Новому году установили 32 искусственные ели

Как сообщает сайт администрации города, в областном центре идет подготовка к новогодним праздникам. Специалисты, в частности, определили внешний вид рекламных щитов, объемно-пространственных конструкций, флагштоков, остановок общественного транспорта.

В преддверии наступающих праздников в городе установили 32 искусственные ели. В настоящее время идет монтаж главной елки на площади Победы. Работу планируется завершить в начале следующей недели. К середине декабря все ели будут украшены.

17 декабря после парада Дедов Морозов включат праздничную иллюминацию. На Первомайском проспекте и улице Ленина зажгутся растяжки и световые консоли на опорах, на улице Соборной – «звездное небо», гирлянды на улице Интернациональной. Деревья по улице Почтовой украшены «тающими сосульками», на площади Ленина, Троицком мосту и мосту на улице Ленина размещены световые украшения «Триколор», у кинотеатра «Москва» и на площади Театральной установлены светодекоративные конструкции «Зимний фонтан», украшена арка на бульваре Есенина. Вдоль разделительной полосы на улице Новоселов смонтированы 8 световых консолей «зимняя арка».

17 декабря будут подключены и праздничные гирлянды на деревьях, растущих на центральных улицах Рязани.