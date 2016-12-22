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09.12.2016
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Общество
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В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 8 октября этого года в 18.20 в Рязани на улице Качевская. Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21053», сбил мужчину-пешехода. Пешеход получил травмы.

24 ноября этого года примерно в 19.45 в Рязани напротив дома 61 на улице Октябрьской водитель, управляя автомобилем «Рено», совершил наезд на женщину-пешехода. В результате происшествия женщина получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

24 ноября этого года примерно в 10.00 в Рязани напротив дома 13 на улице Интернациональной водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», сбил женщину-пешехода. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-95-89.

Устанавливаются очевидцы автоаварии, которая произошла 16 июня этого года примерно в 00.02 в Спасском районе. На 224-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Хендай Санта Фе» и автопоезда в составе сидельного тягача «ДАФ» с полуприцепом. После этого автомобиль «Хендай» совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген». В результате столкновения пассажир автомобиля «Хендай» получил травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-95-88.

28 ноября этого года примерно в 10.50 в Рязани «Лада Гранта», следуя по улице Интернациональная в направлении улицы Промышленная, напротив дома 1В по улице Бирюзова столкнулась с автомашиной «УАЗ Патриот». В результате происшествия водитель «Лады» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-65-59 или по адресу: г.Рязань, ул.Мервинская, д.10, каб.212.

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