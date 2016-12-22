В музее истории ВДВ г. Рязани состоялась патриотическая акция, посвященная Дню Героев Отечества

В рамках акции состоялась экскурсия по музею истории ВДВ, возложение цветов, встреча с ветеранами боевых действий, выступление ансамбля «Крылатая пехота». Об истории Дня Героев Отечества, героях Великой Отечественной войны и наших дней говорили начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Вячеслав Данченко, заместитель начальника РВВДКУ, гвардии полковник Геннадий Новоселецкий, заведующий музеем истории ВДВ Степан Таненя, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Знак Почета» Владимир Инюцин.

На встречу с ними пригласили учащихся школы №8 имени Героя России Романа Соколова, школы №58 имени Героя России Сергея Орлова и школы №60 имени Героя России Дмитрия Миронова. С кадетами пообщалась мать погибшего на Северном Кавказе гвардии капитана ВДВ Романа Соколова – Татьяна Ивановна.