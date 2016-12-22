В администрации Рязани состоялся «круглый стол», посвященный проблемам реабилитации наркоманов

Мероприятие проходило под председательством заместителя главы администрации города Николая Демко. На заседании заслушали доклады, в первую очередь тех, кто призван своим профессиональным долгом помогать наркозависимым – а именно специалистов областного наркологического диспансера. В лечебном учреждении есть свой центр реабилитации тех, кто в свое время сказал наркотикам «да». Теперь все они являются пациентами с достаточно тяжелыми диагнозами. У каждого наркомана к зависимости, которую крайне непросто победить, добавляются проблемы со здоровьем, которые обычно переходят в хронические формы. Сейчас в центре – пятьдесят коек для таких выздоравливающих и работает целая система восстановления, включающая специальные аппараты светозвуковой релаксации и другие установки, позволяющие восстанавливать психику. Заведующая подразделением комплексной реабилитации Людмила Цветаева рассказала, что за 9 месяцев 2016 года всего 543 человека направлены на прохождение медицинской реабилитации. Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская в своем выступлении отметила, что сейчас активно реализуются мероприятия по программе комплексной реабилитации лиц с последствиями наркозависимости для интеграции их в общество с обучением и трудоустройством. Программа приносит свои плоды, несколько десятков человек успешно воспользовались ею. В программе активно принимают участие центры профессиональной переподготовки, занятости, а также профессиональные учебные заведения. Также на территории региона работают различные некоммерческие организации и частные центры, специализирующиеся на реабилитации наркозависимых.