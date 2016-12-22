В Сасове Рязанской области отметили День Героев Отечества

В рамках праздника в городе состоялось возложение цветов и венков в дань памяти и уважения к погибшим и умершим защитникам Родины. Торжественное возложение цветов прошло во всех памятных местах Сасова и на захоронениях Героев Отечества. В мероприятиях приняли участие депутаты городской Думы, администрация города Сасово, ветераны Великой Отечественной войны, воины – «афганцы», участники боевых действий в Чечне, ликвидаторы чернобыльской аварии, члены морского братства, представители общественных организаций города, школьники и студенты индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова.

По словам заместителя главы администрации Сасова Людмилы Амелиной, это очень важный праздник для каждого жителя страны. В этот день вспоминают и чествуют героическую историю нашей армии, говорят о героизме и патриотизме российских военнослужащих, героях мирного времени. И здесь очень важна взаимосвязь поколений, когда ветераны вместе со школьниками возлагают цветы, когда они беседуют.

Во второй половине дня в МКЦ, города Сасово была впервые организована и проведена фотовыставка, посвященная Героям Отечества и праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов г. Сасово.