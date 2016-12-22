На рязанском фестивале «Окские сезоны» представили костюмы небесных светил и Красных шапочек
Показ авторских коллекций костюмов состоялся в ресторане «Небо». Свои работы представили около 40 начинающих и профессиональных дизайнеров Рязанской области.
Участников и гостей приветствовала заместитель министра экономического развития и торговли области Нина Соломонова. «Я знаю, что этот праздник в Рязани всегда ждут. Поэтому мы продолжим проводить его, совершенствовать и украшать новыми коллекциями», – пообещала она. Также Нина Васильевна отметила, что фестиваль «Окские сезоны» направлен на поддержку предпринимателей. В частности, показ мод создан еще и для того, чтобы горожане могли видеть новейшие разработки дизайнеров-земляков и приобретать их.
Жюри оценивало наряды, созданные участниками, в следующих номинациях:
- casual (повседневная мода);
- haute couture (высокая мода);
- «креатив» (нестандартные творческие решения);
- «этностиль» (одежда с народными мотивами);
- «перформанс» (театральный костюм и сценический образ);
- «дебют» (коллекции дизайнеров, не достигших 18 лет);
- «аксессуары».
Все дизайнеры, демонстрировавшие свои коллекции, получили памятные дипломы. Победители получат право представлять Рязанскую область на конкурсах России и мира.
22 декабря 2016