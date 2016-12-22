На рязанском фестивале «Окские сезоны» представили костюмы небесных светил и Красных шапочек

Показ авторских коллекций костюмов состоялся в ресторане «Небо». Свои работы представили около 40 начинающих и профессиональных дизайнеров Рязанской области.

Участников и гостей приветствовала заместитель министра экономического развития и торговли области Нина Соломонова. «Я знаю, что этот праздник в Рязани всегда ждут. Поэтому мы продолжим проводить его, совершенствовать и украшать новыми коллекциями», – пообещала она. Также Нина Васильевна отметила, что фестиваль «Окские сезоны» направлен на поддержку предпринимателей. В частности, показ мод создан еще и для того, чтобы горожане могли видеть новейшие разработки дизайнеров-земляков и приобретать их.

Жюри оценивало наряды, созданные участниками, в следующих номинациях:

- casual (повседневная мода);

- haute couture (высокая мода);

- «креатив» (нестандартные творческие решения);

- «этностиль» (одежда с народными мотивами);

- «перформанс» (театральный костюм и сценический образ);

- «дебют» (коллекции дизайнеров, не достигших 18 лет);

- «аксессуары».

Все дизайнеры, демонстрировавшие свои коллекции, получили памятные дипломы. Победители получат право представлять Рязанскую область на конкурсах России и мира.