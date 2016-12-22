Житель Рязанской области предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Скопина, сообщает об этом сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия).

21 октября этого года на берегу выработанного карьера, затопленного водой, расположенного в двух километрах от села Петрушино Скопинского района, были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в области головы.

Личности погибших установили практически сразу – это ранее судимые жители Скопинского района 1973 и 1979 годов рождения. Был установлен и подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался житель Скопинского района, 1988 года рождения.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый выстрелил из ружья в своего родственника и его знакомую. Мужчина предположил, что они украли денежные средства у него и его матери, и решил расправиться с злоумышленниками.

Обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступных эпизодах не признал. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения заместителем прокурора области обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.