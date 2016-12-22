В Ночной хоккейной лиге Рязанской области в группу лидеров вернулся «Автоимпорт»

На старте шестого тура рязанской Ночной хоккейной лиги «Автоимпорт» встретился с динамовцами. Матч прошел в напряженной, острой борьбе. До середины второго периода территориальным преимуществом владели «автомобилисты» – его они методично воплощали во взятие ворот соперников. Счет открыл Сергей Маслов, результат удвоил, а затем его увеличил до 3:0 Сергей Прудников. И тут инициативу в матче перехватили динамовцы: сначала Геннадий Калинин отыграл одну шайбу, затем Владимир Морсаков сократил разрыв в счете – 2:3. На большее динамовцев не хватило. В итоге «Автоимпорт» одержал победу и вышел на второе место в турнирной таблице. На первой позиции осталась «Школа-Рязань», но лидерам предстоят встречи со всеми полуфиналистами минувшего сезона, и потому возможны очковые потери.

В шестом туре 10 декабря на льду сасовской «Планеты спорта» сыграют «Восход СУ-2» и «Сокол» (начало – в 19.00). На следующий день состоятся три игры: в Сасове местная команда будет принимать «ВДВ-Рязань» (11.00), в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», ХК «Лесной» скрестит клюшки с «Витязем» (21.15), «Рыбное» встретится с командой «Здоровье» (начало – в 22.45).