В Рязанской области злоумышленник ограбил пенсионера

Сотрудники отдела МВД России по Рязанскому району задержали злоумышленника, который подозревается в хищении у пожилого человека из деревни Ровное части пенсии.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило заявление от 63-летнего жителя деревни Ровное, который сообщил, что на улице на него напал неизвестный и отобрал деньги. Выяснилось, что пожилой человек получил пенсию и нес часть денег родственникам, неожиданно его схватил незнакомец и затащил в подъезд. Там злоумышленник под угрозой физической расправы забрал из кармана пенсионера 2 тысячи рублей и скрылся.

Пострадавший описал полицейским внешность злоумышленника. Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции опросили местных жителей и вскоре установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель. Полицейские разыскали и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.