В Рязани открылась выставка фоторабот Александра Солженицына

В областной библиотеке имени Горького открылась выставка фоторабот Александра Солженицына, сделанных писателем в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Репродукции из архива писателя и его ссыльного товарища Н.И. Зубова, разделявшего его увлечение фотоделом, представлены в галерее второго этажа библиотеки. На обороте фотографий присутствуют рукописные комментарии Солженицына, некоторые из них приводятся факсимильно. Подробности об организации экспозиции как части подготовки к празднованию юбилея писателя в 2018 году читайте в ближайшем номере газеты «Рязанские ведомости».