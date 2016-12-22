Вопросы, касающиеся создания достопримечательного места «Есенинская Русь», рассмотрены на заседании комиссии при правительстве Рязанской области по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия

Заседание комиссии по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия прошло под председательством вице-губернатора Сергея Филимонова.

В ходе работы участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся создания достопримечательного места «Есенинская Русь». Вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что Президентом РФ В.В. Путиным дан перечень поручений по развитию и сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина». В рабочую группу, на которую возложена задача по реализации поручений, войдут представители Генеральной прокуратуры РФ, органов федеральной и региональной исполнительной власти и общественных организаций. Группа должна быть сформирована до 1 марта 2017 года. «Это очень важное решение. На завершающем этапе создания достместа возникло много вопросов, решение которых находится на стыке полномочий федеральных и региональных структур. Координация работы необходима для более оперативной реализации проекта. Совместно будут выработаны критерии и требования, которые будут ясными и понятными», – отметил вице-губернатор. По его словам, масштаб предварительной работы и опыт, накопленный в ходе ее проведения, таковы, что позволяют прописать методику одной из моделей создания достопримечательного места. Кроме того, совместная работа позволит нивелировать ряд противоречий, существующих в федеральном законодательстве. Вице-губернатор предложил привлечь к работе по их устранению депутатов Госдумы РФ. «Все объекты, которые находятся в с. Константиново и связаны с именем С.А. Есенина, являются федеральными, поэтому участие в рабочей группе представителей центра очень важно для успешной реализации проекта», – сказал Сергей Филимонов. Он добавил, что регионом подготовлены проекты режимов регламентов достместа, летом 2016 года они направлены в Минкультуры РФ. «Это качественный продукт, в нем содержатся все детали, которые объясняют требования к тем, кто ведет хозяйственную, строительную или охранную деятельность», – отметил вице-губернатор. Все населенные пункты разделены на зоны, в соответствии с которыми строительство либо запрещено, либо ограничивается в соответствии с определенными параметрами.

Вице-губернатор отметил, что в перечень поручений главы государства включена разработка мер по развитию туристического, образовательно-воспитательного потенциала и инфраструктуры достместа, при этом должен быть соблюден баланс посещаемости, комфортного пребывания посетителей и сохранности объекта культурного наследия. «У нас есть соответствующий региональный план и при федеральной поддержке продвинемся вперед очень серьезно. Это будет во благо и сохранению наследия С.А. Есенина и во благо тех, кто приезжает в Константиново, чтобы ознакомиться с родиной поэта и его творчеством», – сказал Сергей Филимонов. Вице-губернатор предложил привлечь депутатов Госдумы РФ к работе по созданию достопримечательного места.

По словам вице-губернатора, руководителем Есенинской группы, главным научным сотрудником ИМЛИ РАН, доктором филологических наук Натальей Шубниковой-Гусевой предложено объявить 2020 год, когда исполнится 125 лет со дня рождения поэта, Всероссийским годом Есенина. «Мы поддерживаем эту инициативу и намерены обратиться в Правительство РФ с предложением рассмотреть этот проект», – отметил Сергей Филимонов.

В ходе заседания начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Вячеслав Макаров проинформировал о правилах землепользования на территории достместа.

Член Общественной палаты РФ, главный редактор журнала «Современное есениноведение» Ольга Воронова высказала мнение, что поручения Президента РФ позволят активизировать работу по созданию достместа. «Их формулировки свидетельствуют о том, что глава государства поддерживает те направления, которые осуществляются региональной рабочей группой», – сказала Ольга Воронова.

Члены комиссии также обсудили предварительные результаты работы по установлению историко-культурной ценности дома № 40 по ул. Вознесенской в г. Рязани. По словам директора ГКУ «Государственный архив Рязанской области» Татьяны Синельниковой, при проведении исследований большого количества архивных документов, в том числе личных фондов ученых, историков и краеведов, достоверных сведений о связи дома с семьей Циолковского выявлено не было.

Заместитель главы администрации г. Рязани Ольга Свинцова доложила, что дом № 40 по ул. Вознесенской, который имеет 70% износа, был включен в программу переселения из аварийного фонда. В настоящее время его жильцы переехали в новые квартиры. С 2013 по 2016 годы в областном центре расселено 78 домов, более 1800 человек получили благоустроенное жилье.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор Сергей Филимонов поручил продолжить архивные изыскания с тем, чтобы установить историческую ценность здания и, в соответствии с их результатами, принять решение.

Источник: сайт правительства Рязанской области