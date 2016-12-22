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10.12.2016
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№231 (5272) |
Четвёртая полоса
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Свет Валаама

Хор древнего православного монастыря дал серию благотворительных концертов в Рязанской области
Автор фото: Димитрий Соколов | Свет Валаама
Фото автора.

Концерт, в котором органично сочетаются церковные распевы, народные песни и сочинения советских композиторов.

Такое возможно, если на сцене – хор Валаамского монастыря. В гастрольное турне по России хор отправился в январе и за это время успел дать 150 концертов. Полными залами встречали коллектив районы Рязанской области. Выступления прошли в Касимове, Сасове, Шилове, Ряжске, Новомичуринске, Скопине, Рыбном, Константинове. И вот программа «Свет Валаама» звучит в большом зале областной филармонии. Среди зрителей губернатор области Олег Ковалев.

Хор Валаамского монастыря начал активную гастрольную деятельность лишь в этом году. Довелось ему выступить и на российской военной базе в Сирии.

В хоре поют люди, связавшие свою духовную жизнь с православной обителью на Валааме. Но это не единственное, что объединяет исполнителей. Все они – выпускники лучших музыкальных учебных заведений страны и могли бы составить честь любым академическим хорам. Руководит коллективом лауреат международных конкурсов Александр Бордак. В программе, которую артисты привезли в Рязань, – духовные и церковные произведения, древневалаамские распевы, обработки старинных мелодий, пасхальные произведения, песни русских и советских композиторов. Весь этот разножанровый репертуар объединяет тема жертвенности – основополагающая в христианстве. Поэтому песни военных лет приобретают в исполнении хора особую глубину.

Хор сначала состоял из братии монастыря, но благодаря приглашенным музыкантам и повышению уровня исполнительского мастерства быстро стал профессиональным.

– Мы понимаем друг друга с полузвука, с полуслова. У нас прекрасная слаженность, потому что многие вокалисты заканчивал одни и те же высшие учебные заведения. Прошедшие 150 концертов позволили нам добиться такого качества звучания, которое не оставляет публику равнодушной, – говорит Александр Бордак.

Но, пожалуй, главный секрет популярности хора – это та искренность, с которой поют вокалисты.

– Мы готовим новую программу с рабочим названием «100 лет жизни страны», – продолжает Бордак. – Это период с 1917 года до наших дней. Непростая и интересная работа, новая ступень, на которую предстоит подняться каждому исполнителю. Ведь это значит, что каждый должен пропустить через себя судьбу эпохи.

Паломникам, желающим услышать хор в самом Валаамском монастыре, лучше отправляться туда в середине июля, когда в стенах обители проходят престольный праздник и фестиваль «Просветитель».

«На самой высокой точке Валаама – колокольне Спасо-Преображенского храма – всегда горит яркий свет. Он служит маяком для проходящих кораблей. Так и духовный свет Валаама светит людям, которые приезжают помолиться или посредством концертов хора соприкоснуться с Божьей правдой», – такими словами открылась программа знаменитого хора в Рязани.

Статья опубликована в номере 231 (5272) от 10 декабря 2016 года
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