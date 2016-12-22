Памятник историографу в Рязани

12 декабря 2016 года исполняется 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина

Писатель, которого прославила повесть «Бедная Лиза», был и автором повести «Остров Бернгольм», «Сиера Морена», многих поэтических шедевров, его переводы Шекспира, Лессинга издавались Н.И. Новиковым. Он основатель нового направления в русской литературе – сентиментализма. Огромное полотно жизни Запада – в 500-страничном произведении «Письма русского путешественника». Он вместе с Пушкиным – создатель русского литературного языка.

12-томная «История государства Российского» открыла, как Колумб Америку, для российского читателя нашу тысячелетнюю историю. Ее страницы до сих пор привлекают читателей. Многие пушкинские произведения – продолжение страниц его «Истории». Факты и действующие лица в «Борисе Годунове – все из «Истории» Карамзина. И народ в трагедии безмолвствует пушкинско-карамзинский. Нет ничего выше этого произведения в драматическом жанре. Мы и сегодня во многом смотрим на XVII век глазами Пушкина и Карамзина. Пушкин знал каждый том Карамзина и считал отказ писателя от литературного поприща во имя написания истории России гражданским подвигом.

Карамзин и рязанцы

В Рязани книги историографа современники читали в семьях вслух, соглашаясь с ним или споря. Несколько строк из воспоминаний Я.П. Полонского. «Мой отец, склоняясь к столику, с сальной свечой и неизбежными щипцами для нагара, – читал вслух моей матери «Историю государства Российского» Карамзина. Читал, как будто в руках его был Псалтырь или Священное писание, и сквозь дремоту мне слышалось беспристанно повторяемое имя царя Иоанна и рассказы о его грозных и страшных казнях. Иногда отец мой вполголоса делал свои замечания: замечал, что Карамзин слишком смел; что про царей так писать не следует, «нельзя», что надо даже удивляться, как все это позволено».

Читающие Карамзина рязанцы находили на его страницах много интересного о своем крае. Они не только читали, но и почитали историка. На колокольне Успенского собора отлиты в чугуне строки из второй главы VII тома «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Это очень важный для Рязани карамзинский абзац, очень емкий по содержанию. Установленный Карамзиным факт – свидетельство вхождения Рязанского княжества в Московское государство. Яркий пример служения Рязани общерусскому делу. Названы реальные исторические личности – Хабар Симский, сын воеводы Василия Образца, немец Иордан (в войну слово «немец» стесали), крымский хан Магмет-Гирей, требование дани Крыму, находчивость Рязанского воеводы. И дата событий 1521 год. Рязань еще раз защитила Россию, спасла честь Московского князя.

На рязанском памятнике названы неравнодушные люди, чьими стараниями создан памятник, навеки связавший Рязань с именем Карамзина.

Рязанские проектанты и редакторы Карамзина

Из трех страниц карамзинского текста создатели памятника использовали 30 подлинных слов историка. Текст был сокращен и частично для краткости изменен, но остались для любопытного читателя многозначительные слова-наставление «Смотри Истории г. Карамзина».

Нужна была смелость и просвещенность, подлинная образованность, материальные средства и энергия, желание служить делу просвещения и безусловный вкус. Современные памятники появляются с помощью дизайнеров, скульпторов, архитекторов. Договор между ними определяет место памятника, его формы. Сегодня перечисленных специалистов много, а памятников возводится мало. Рязанский памятник Карамзину по счету в России второй. Первый был поставлен в 1845 г. в Симбирске. Там на пьедестале богиня Клио. В нише бюст Карамзина. На барельефе – жена с дочерьми у одра историка. На другом барельефе: Карамзин в Твери читает свое сочинение Александру I. Рязанский памятник устроен в 1855 году. Третий в Астафьеве открыт только в 1911 году, в столетие написания «Записок о древней и новой истории России». Готовится открытие памятника Карамзину в Москве.

Создатели рязанского памятника

Власть и просвещенность в Рязани олицетворял Петр Петрович Новосильцев, последний губернатор Николаевского времени. Он из Новосильцевых, которые входили в Негласный комитет при Александре I. Известно, что Пушкину давал запрещенные книги французских историков А. Тьера и О. Минье. Помогал журналу «Москвитянин» и историку М.П. Погодину. Человек просвещенный и остроумный, бескорыстный администратор. При нем в Рязани открыты театр, публичная библиотека. При нем организовались 14 дружин, ушедших из Рязани на защиту Крыма. Ушли пешком, пешком и вернулись. Знамена ополчения долго хранились в Успенском соборе.

Широкая образованность и нравственная сила была у Архиепископа Гавриила (Городкова) (1785 – 1862). Выпускник Петербургской духовной академии, магистр богословия, в прошлом профессор Рязанской семинарии, управлял Троицким Рязанским монастырем, инспектор, профессор и ректор Орловской и Нижегородской семинарий, епископ Калужский. С 1837 года вновь в Рязани, с 1858-го ушел на покой в Ольгов монастырь на Оке. Много потрудился для сбора историко-археологических материалов о Рязани. Имел большую библиотеку. Часть собранных рукописей передал в Рязанскую семинарию.

Памятник возник по инициативе рязанских просветителей, но поставлен иждивением «Рязанского гражданина Ивана Алексеева сына Курганского». Но среди именитых купеческих фамилий и гильдейских купцов в списке 1906 г. я Курганского не обнаружил. В исследовании о рязанском купечестве И.Г. Кусовой есть Иван Курганский, что значится в Московской таможенной книге 1694 г. Братья Иван, Глеб, Петр Курганские имели солодовни, пивоваренные, медоваренные производства, что располагались в Рыбной слободе и на Трубеже около церкви Бориса и Глеба. Иван Курганский занимал должность городского головы. Курганские разбогатели на содержании винокуренных заводов. В первой трети XIX в. они входили в шесть купеческих фамилий в торговле с оборотом от 12 до 25 тыс. рублей.

Рязанские жители не просто читали Карамзина, а поставили его тексты на службу просвещению и воспитанию, патриотизму и, наконец, вложили деньги в распространение идей Карамзина.

Примечания современного историка

В памятной доске 120 слов, предлогов и цифр. Из карамзинской «Истории» – 30 слов. Но они определяющие в данном контексте о вхождении Рязани в единое государство.

Описанный рязанский факт – часть грозного набега крымского хана на Москву. Князь Московский был в отъезде. Город осаду выдержал, но бояре с ведома государя пообещали платить дань Крыму, подкрепив это специальной хартией с великокняжеской печатью. На обратном пути хан, подстрекаемый извечным противником Руси – литовцами, подошел к Рязани. «Атаман Литовский Евстафий Дашкович посоветовал Магмет-Гирею обманом взять крепость». По его совету стан татар имел вид азиатского торжища: разбойники сделались купцами, звали к себе жителей, уверяли их в безопасности, продавали им свою добычу и пленников. Выжидали случая вслед за жителями войти в крепость, захватить ее и разграбить. «К счастью, в ней бодроствовал Окольничий. Хабар Симский – сын Иоанова Воеводы, Василия Образца, муж опытный, благоразумный. Он – спаситель Нижнего Новгорода». Карамзин добавляет сведенья рукописной родословной: «Род Василия Образца происходил от Редеди, побежденного Мстиславом, сыном Св. Владимира». Привел историк и отрывок из разрядных книг: «Приходил Крымский царь Магмет-Гирей с сыном своим с Салтаном-богатырем под Коломну и много пакости доспел христианству; и тогда Царь взял грамоту на Великого Князя, что ему дань давати, а тое грамоту Божьей Милостью взял у царя на Рязани обманом Иван Васасильевич Хабар Симский. Он пожалован в бояре в 1524 г.»

«Историю» Карамзина в Рязани, как и в России, приняли, изучали, почитали, была и критика слева и справа, в том числе, как вы видите, был среди критиков и отец Якова Полонского. Но и критики уже были его читателями, они могли осуждать автора, но они пользовались текстом и мнением Карамзина, споря с ним. Мне кажется, что память о Н.М. Карамзине для нашего времени повышенного внимания к истории настолько сегодня важна, что, называя в год 250-летия памятники России Карамзину в Остафьеве под Москвой и в Симбирске, нужно назвать памятник Карамзину в Рязани. Скажем создателям лаконичного и умного памятника слова признательности, уважения и благодарности.

Леонид Чекурин,

профессор Рязанского филиала

Московского государственного института культуры