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10.12.2016
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№231 (5272) |
Четвёртая полоса
Праздник
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Праздник для многодетных семей

ГАУК «Рязанский театр кукол», Прио-Внешторгбанк (ПАО) и министерство социальной защиты населения Рязанской области совместно организуют Новогодний праздник для многодетных семей

По мнению организаторов, у большой семьи должен быть большой праздник! И Новый год, безусловно, лучший повод сделать это! Идея мероприятия заключается в желании собрать на самый семейный праздник самые большие семьи, которым зачастую, по разным причинам, непросто устроить для себя дружный культурный семейный выход.

19 декабря Рязанский театр кукол открывает свою Новогоднюю кампанию, и первое представление будет организовано совместно с Прио-Внешторгбанком (ПАО) на благотворительной основе специально для многодетных семей, в том числе и приемных.

В рамках мероприятия министерство социальной защиты населения Рязанской области обеспечит работу консультационного центра, где можно будет получить ответы на все вопросы, связанные с правами многодетных семей нашего региона, предоставлением им льгот и других форм государственной поддержки; Прио-Внешторгбанк (ПАО) подготовит сладкие новогодние подарки для детей, а Рязанский театр кукол, гостеприимно распахнув двери своего дома, создаст волшебную атмосферу зимней сказки и увлечет всех гостей праздника ярким, музыкальным, захватывающим действом с настоящими новогодними чудесами!

В финале праздника все гости также получат общее семейное фото, сделанное на память об этом событии, у настоящей новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Статья опубликована в номере 231 (5272) от 10 декабря 2016 года
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