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10.12.2016
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№231 (5272) |
Третья полоса
Общество
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На верность Родине

В воинских частях страны принимают присягу новобранцы осеннего призыва
Автор фото: Лада Петрова | На верность Родине
Фото автора.

Это важное событие для каждого молодого бойца проводилось накануне 75-летия контрнаступления советских войск под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

Присягу приняли и молодые бойцы железнодорожного батальона воинской части № 98531, расквартированного в г. Рыбное.

Несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, в часть приехали родные и друзья новобранцев. Причем не только из Рязанской области, но и из Белгородской, Волгоградской, Московской областей, Карачаево-Черкесии. Мамы, сестры, отцы и друзья старались увидеть в строю новобранцев своих парней. У некоторых это получалось не сразу. Вчерашние мальчишки в военной форме заметно повзрослели. Их внимание сосредоточено только на командире.

Голубоглазый мальчишка лет десяти, стоящий с бабушкой недалеко от нас, восклицает:

– Бабуль, а вон наш Серега! С автоматом…

– Да нет, этот шибко взрослый. А може и наш, – сомневается женщина, а потом соглашается с внуком: – Наш. Просто очень серьезный, солдат ведь…

Но вот наступает самый важный момент. На плацу возле Государственного флага России и Боевого Знамени воинской части каждый из 60 молодых бойцов перед лицом своих товарищей дает торжественное обещание соблюдать Конституцию Российской Федерации, выполнять требования воинских уставов, приказы командиров, достойно исполнять воинский долг, защищать свободу, независимость и конституционный строй Отечества.

Молодое пополнение поздравляют командир части подполковник Игорь Афиногенов, заместитель главы администрации Рыбновского района Надежда Анисимова, президент общественного фонда патриотического воспитания граждан «Служу Отечеству» полковник Александр Мирзоян, председатель совета ветеранов железнодорожных войск в г. Рыбное подполковник в отставке Анатолий Драчев, настоятель Никольского храма протоиерей Геннадий Черкасов.

Выступающие говорят о значимости события, об ответственности, стоящей перед военнослужащими, необходимости следовать уставным требованиям и быть достойными славной истории части. Военнослужащие части всегда на передовой в техническом прикрытии и восстановлении железных дорог, оказании помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, расчистке путей от завалов, восстановлении мостов, всегда поддерживают боевую и мобилизационную готовность.

Послужной список этой воинской части немалый: строительство и введение в эксплуатацию железнодорожных путей восточного участка БАМа, подъездных путей Министерства обороны в Архангельской области (г.Мирный), в Московской области (г.Кубинка). Помимо этого – ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф, в том числе на Чернобыльской АЭС, исполнение служебных обязанностей в «горячих точках».

В 2015 году от имени Президента страны воинской части № 98531 было вручено Боевое Знамя, которое является официальным символом и воинской реликвией, олицетворением чести, доблести, славы и боевых традиций. В 2016 году воинская часть заняла первое место по железнодорожным войскам Западного военного округа. Эстафету славных дел и побед принимает молодое пополнение.

Обращаясь к бойцам, Игорь Афиногенов подчеркивает:

– Присяга – это важный этап, определенная ступень, которая «дает старт» дальнейшей успешной службе каждого солдата, в каких бы войсках он ни находился. Каждый из вас успешно прошел курс молодого бойца, предшествующий сегодняшнему событию. Находясь в учебной роте, вы осваивали азы строевой, огневой, физической и общественно-государственной подготовки, – подчеркнул Игорь Афиногенов и добавил, что ежедневные занятия требовали от курсантов силы воли, дисциплинированности, а порой и стойкости. С теми, у кого возникали сложности в освоении курса молодого бойца, офицеры и сержанты учебной роты проводили дополнительную работу, с помощью бойцов старшего призыва оказывалась помощь в адаптации. Сила армии в ее сплоченности, а потому заповедь «один за всех – все за одного» – не пустые слова. Военнослужащие должны уметь работать в команде, чувствовать плечо товарища, а также быть готовыми поддержать своего сослуживца, отмечает командир части.

После торжественной части гостей пригласили в воинский клуб, где состоялась беседа с родственниками военнослужащих. Один из вопросов – психологический климат в коллективе.

По словам заместителя командира по работе с личным составом майора Ивана Рачишена, каждый призывник побывал на собеседовании у психолога воинской части. Офицеры учебной роты совместно с психологом части провели большую работу по предупреждению конфликтных ситуаций между военнослужащими. Такая работа очень важна, так как парни, поступившие на воинскую службу, неоднородны по уровню образования, разной национальности и вероисповедания.

Особых сложностей с этой группой новобранцев не возникало. Ребята пришли с желанием выполнить свой конституционный долг. Но определенная работа проводилась – от бесед с каждым из курсантов до анонимного анкетирования.

– Все это, безусловно, помогает сплотить коллектив, подготовить ребят к выполнению должностных обязанностей. Перед ними будут ставиться важнейшие задачи на объектах Министерства обороны РФ. К представителям нашей части, как правило, претензий не возникает. Мы поддерживаем связь с родными и близкими военнослужащих. Иногда приходится терпеливо объяснять, что армия – это не пионерский лагерь, а кузница настоящих мужчин, которым доверено охранять и защищать целостность страны, и в случае необходимости им предстоит выполнять боевые задачи, – объяснил майор Рачишен. После беседы с руководством части из зала было задано всего два вопроса. Один касался выдачи зимней обуви (зимние берцы больших размеров выдали пока не всем новобранцам). Второй вопрос касался возможности перечисления денежных средств на банковскую карту. Как оказалось, в ближайшее время все возникшие проблемы будут решены.

Родственники к сказанному отнеслись с пониманием. Конечно, ребятам пока трудно: режим, дисциплина, физические нагрузки, служба по направлению деятельности в роте, но так надо. Армия должна быть сильной, надежной, профессионально подготовленной. Это зависит от всех и каждого бойца отдельно. Стойкости вам, парни, мужества, понимания важности служения своему Отечеству.

Впереди 11 месяцев воинской службы. И как в песне поется: «Вы служите, мы вас подождем!»

Статья опубликована в номере 231 (5272) от 10 декабря 2016 года
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