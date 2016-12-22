Поиск продолжается

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10.12.2016
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№231 (5272) |
Третья полоса
Общество
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Очередной том Книги памяти воинов Первой мировой войны представлен в Касимове
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В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике состоялась  презентация третьего тома «Рязанской Книги памяти Великой войны 1914-1918 гг.», посвященного участникам войны – уроженцам Сапожковского, Касимовского и Елатомского уездов.

В этом томе также опубликованы данные о воинах, умерших в госпиталях и лазаретах городов Касимов, Елатьма и Сапожок, и данные о потерях воинских частей, ушедших на фронт из нашей губернии. Исторические справки по этим частям подготовлены известным специалистом по истории полков РИА А.А. Вершининым. В этот том вошло около 49 тысяч имен участников войны.

Выступая на презентации, старший научный сотрудник музея Вероника Цеменкова отметила, что до этого исследования в Касимове и Касимовском уезде был широко известен лишь один полный Георгиевский кавалер – Петр Щетинкин. А теперь их найдено несколько. Рассказала она и о других известных касимовцах – участниках Великой войны.

От имени и по благословению Преосвященного епископа Касимовского и Сасовского Дионисия  на встрече выступил сотрудник епархиального духовно-просветительского центра  иерей Димитрий Уляшин. Память павших собравшиеся почтили минутой молчания.

С подробным рассказом о новой книге выступил руководитель рабочей группы,  архивист-исследователь из Москвы А. Григоров. Он рассказал  о   работе над проектом, о методике поиска, показал копии архивных документов.

Нужна ли вообще Книга памяти погибших в Первую мировую войну? – задается вопросом составитель. И отвечает: «Мне приходилось выслушивать мнения о ее неактуальности. Наиболее типичные аргументы: «не подходит для патриотического воспитания, т.к. война не была победоносной», «ветеранов этой войны не осталось, поэтому некого чествовать», «многие герои 1-й Мировой войны впоследствии сражались против Красной Армии» и т.п. Как мне кажется, все эти умозаключения проистекают от непонимания самой задачи, смысла Книги памяти. Прежде всего, она памятник, дань уважения, благодарность наша и государства своим согражданам, погибшим за Отечество. Эта книга является инструментом военно-патриотического воспитания: большинство внуков и правнуков солдат Великой войны ничего не знают о героических свершениях своих дедов и прадедов».

Еще до издания 3-го тома более 80 семей наших земляков с помощью Книги памяти нашли своих родных, об участии которых в той войне ничего не знали. Двое рязанцев посетили известные им теперь места гибели родственников. Более 50 семей узнали о совершенных их родными подвигах и о награждениях их Георгиевскими крестами.

К моменту выхода в свет 3-го тома своих родных, участников войны, нашли уже более 500 семей, и около 180 – Георгиевских кавалеров. Количество людей, нашедших своих дедов и прадедов, будет расти. Это значит, работу нужно продолжать.

В составе рабочей группы были  и касимовские школьники – учащиеся школы №6 им. адмирала А.П. Авинова, во главе с руководителем музея А.П. Авинова Владимиром Муратовым. Александр Григоров вручил благодарности за работу по увековечению памяти героев и жертв Первой мировой войны, за личный вклад в создание третьего тома «Рязанской Книги памяти Великой войны 1914-1918 гг.» активистам школьного музея адмирала Авинова средней школы №6 Виталине Романовой, Дине Галкиной и Илье Турчаку и их руководителю  Владимиру Алексеевичу Муратову. Каждому вручен 3-й том книги, украшенный георгиевскими ленточками, и указатели к нему с автографами руководителя рабочей группы.

В числе приглашенных на презентацию были и потомки героев войны, Георгиевских кавалеров Виктор Шошин и Антонина Егоровна Шмелева. Им А. Григоров вручил копии наградных документов их родственников. В этих документах говорится о подвигах Ивана Григорьевича Шмелева и Федора Алексеевича Шошина, награжденного Георгиевским оружием.

Слова признательности за этот труд А. Григорову выразила начальник управления культуры и туризма  администрации города Инна Чайко.

Как следует из опубликованных данных, большинство рязанцев погибло в районе г. Ангерапп (г. Озерск Калининградской области), в крепости Новогеоргиевск (г. Модлин под Варшавой) и посаде г. Новый Корчин на реке Ниде (поселок близ г. Радома в Польше), близ местечка Сапанов и в районе г. Кременец (Западная Украина). Уточнить места погребения павших воинов будет непросто, это задача нескольких лет. Однако создать в Рязани мемориал погибшим в 1-й Мировой войне  – задача посильная. На Скорбященском кладбище в годы 1-й Мировой войны находилось братское кладбище, где хоронили воинов, умерших в рязанских госпиталях. Имена их всех А. Григоровым установлены.

От имени рабочей группы Александр Игоревич Григоров поблагодарил за финансовую помощь в издании книги Анвара Аминовича Девликамова, Эдуарда Николаевича Никишкина и Алексея Анатольевича Зарайского. 

3-й том вышел тиражом 100 экземпляров, но А.И. Григоров обещал, что в ближайшее время она будет доступна и в электронном виде. Работа по подготовке к изданию следующего, 4-го тома Рязанской Книги памяти уже ведется.

 

Олег Романов, 
г. Касимов

Олег Романов,
 г. Касимов

Статья опубликована в номере 231 (5272) от 10 декабря 2016 года
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