История в кадрах

Кинофестиваль «Окраина» станет праздником для любителей кино и членов клуба «Кинематограф»

Связывать события воедино, приурочивая одно к другому, получается не всегда. А иногда это просто необходимо – как в случае с кинофестивалем «Окраина. Рязанская ретроспектива», который пройдет уже в четырнадцатый раз с 10 по 25 декабря. Организатор фестиваля Александр Никитин рассказал на пресс-конференции, что ждет зрителей и как связаны между собой фильмы, их создатели и почитатели.

Отсчет «Окраина» ведет с 2003 года, когда сеансы начали проходить в кинотеатре «Октябрь», но редкое и интересное кино СССР и всего мира зрителям показывали и до этого. Как отметил Александр Никитин, через все фестивальные дни этого года красной нитью пройдет 40-летие клуба «Кинематограф», который собирал киноманов еще в советские времена. Тогда посмотреть фильмы, выбранные клубом, можно было в большом и малом залах Дворца культуры профсоюзов, в клубе «Красное знамя», в кинотеатрах «Мир» и «Родина» – с 1976 года «Кинематограф» сменил немало адресов. Но основной принцип организации остался тем же – показывать людям достойное кино, в том числе связанное с рязанской землей. «Окраина» уникальна именно тем, что за фестивальные дни можно увидеть редчайшие ленты, которые создавали наши земляки – писали сценарии, снимали, играли или еще как-то помогали фильмам найти дорогу к публике. Специально для «праздника кино» ленты выдает Госфильмофонд и другие хранилища кинонаследия.

Часть сеансов «Окраины» этого года отведена для фильмов, которые показывались на предыдущих годовщинах клуба. Кроме того, в расписании фестиваля – картины, чьи режиссеры, композиторы и актеры отмечают юбилеи в этом году. Среди них Ю.А. Катин-Ярцев, А.И. Булдаков, И.Ю. Розанова и другие.

А взглянуть на историю отечественного кино «с другой стороны» можно в Музее истории молодежного движения. Александр Никитин выставил там афиши кинокартин, выходивших в СССР с 1920 по 1980 гг. – это часть его личной коллекции. Все эти фильмы тоже связаны с Рязанской областью. В частности, лента «Водоворот» (1927), снятая по сценарию уроженки Сапожковского района, должна была стать продолжением фильма «Бабы рязанские». На данный момент «Водоворот» не сохранился, и афиша к нему представляет большую ценность в среде поклонников отечественного кино. Также в экспозиции – рекламные плакаты фильмов «Живые и мертвые», «На завтрашней улице», «Деревенский детектив» и других. Все они демонстрировались на «Окраине» в прошлые годы.

За 16 дней фестиваля «Окраина» планируется показать более 60 художественных, мультипликационных и документальных лент, а также телеспектакли, созданные в период с 1909 по 2012 годы. Во время сеансов немого кино будет играть живая музыка.

Вход на все показы «Окраины» бесплатный. С полным расписанием сеансов кинофестиваля на все дни можно ознакомиться в группе мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/club12724345.