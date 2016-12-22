Сохранение и использование

Областная общественно-политическая газета
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10.12.2016
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№231 (5272) |
Вторая полоса
Общество
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Состоялось заседание комиссии по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, которое провел вице-губернатор Сергей Филимонов.

Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся создания достопримечательного места «Есенинская Русь». Сергей Филимонов подчеркнул, что Президентом РФ В.В. Путиным дан перечень поручений по развитию и сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина». В рабочую группу, на которую возложена задача по реализации поручений, войдут представители Генеральной прокуратуры РФ, органов федеральной и региональной исполнительной власти и общественных организаций. Группа должна быть сформирована до 1 марта 2017 года.

– Это очень важное решение. На завершающем этапе создания достопримечательного места возникло много вопросов, решение которых находится на стыке полномочий федеральных и региональных структур. Координация работы необходима для более оперативной реализации проекта,– отметил вице-губернатор.

Кроме того, совместная работа позволит нивелировать ряд противоречий, существующих в федеральном законодательстве. Вице-губернатор предложил привлечь к работе по их устранению депутатов Госдумы РФ. Все объекты, которые находятся в с. Константиново и связаны с именем С.А. Есенина, являются федеральными. Поэтому участие в рабочей группе представителей центра очень важно для успешной реализации проекта. Регионом подготовлены проекты режимов регламентов достопримечательного места, летом 2016 года они направлены в Минкультуры РФ. В них содержатся все детали, которые объясняют требования к тем, кто ведет хозяйственную, строительную или охранную деятельность на этой территории с особым статусом. Все населенные пункты разделены на зоны, в соответствии с которыми строительство либо запрещено, либо ограничивается в соответствии с определенными параметрами. Вице-губернатор отметил, что в перечень поручений главы государства включена разработка мер по развитию туристического, образовательно-воспитательного потенциала и инфраструктуры, при этом должен быть соблюден баланс посещаемости, комфортного пребывания посетителей и сохранности объекта культурного наследия. Существует соответствующий региональный план, и есть надежда, что при федеральной поддержке удастся продвинуться вперед очень серьезно. Руководителем Есенинской группы, главным научным сотрудником ИМЛИ РАН, доктором филологических наук Натальей Шубниковой-Гусевой предложено объявить 2020 год, когда исполнится 125 лет со дня рождения поэта, Всероссийским годом Есенина. Регион готов поддерживать эту инициативу, а руководство области намерено обратиться в Правительство РФ с предложением рассмотреть этот проект.

Члены комиссии также обсудили предварительные результаты работы по установлению историко-культурной ценности дома № 40 по ул. Вознесенской в г. Рязани. По словам директора ГКУ «Государственный архив Рязанской области» Татьяны Синельниковой, при проведении исследований большого количества архивных документов, в том числе личных фондов ученых, историков и краеведов, достоверных сведений о связи дома с семьей Циолковского выявлено не было. Заместитель главы администрации г. Рязани Ольга Свинцова доложила, что дом № 40 по ул. Вознесенской, который имеет 70% износа, был включен в программу переселения из аварийного фонда. В настоящее время его жильцы переехали в новые квартиры. С 2013 по 2016 годы в областном центре расселено 78 домов, более 1800 человек получили благоустроенное жилье.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор Сергей Филимонов поручил продолжить архивные изыскания с тем, чтобы установить историческую ценность здания и, в соответствии с их результатами, принять решение.

Статья опубликована в номере 231 (5272) от 10 декабря 2016 года
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