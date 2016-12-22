На пути к звездам

В Рязанской области стартовала активная подготовка к празднованию 160-летия со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского

В музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района реализуется комплекс мероприятий, в рамках которых проходит знакомство школьников и студентов ССУзов и ВУЗов региона с отечественной историей освоения космоса и вкладом К.Э. Циолковского в космическую науку.

Музейные занятия организованы в рамках образовательной программы «Основы астрономии и космонавтики». Учащиеся посещают сам музей с его обширной экспозицией, посвященной не только личности ученого, но и космическим достижениям нашей страны, а также восстановленный дом, в котором родился Циолковский. Кроме того, в областной библиотеке им. Горького состоялась слайд-лекция «Константин Эдуардович Циолковский. Путь к звездам», участниками которой стали педагоги и ученики рязанской школы № 16, в которой много лет работает музей космонавтики.