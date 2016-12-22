Они совершили подвиг

В музее истории ВДВ провели патриотическую акцию, посвященную Дню Героев Отечества

Организаторами акции выступили Центр военно-патриотического воспитания и музей истории ВДВ при поддержке министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

Алена Маликова, Полина Худова и Родион Бузин уже три года состоят в объединении «Десантное братство» школы №58 имени Героя России Сергея Орлова. До окончания школы им еще несколько лет, но юные десантники профессию себе уже выбрали. Они хотят поступать в Рязанское высшее военное командное десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

– Мы хотим быть такими же храбрыми, как наш выпускник Герой России Сергей Николаевич Орлов, – рассказывают ребята. – Он служил в десантных войсках, гвардии капитан, командовал ротой в 106-й дивизии ВДВ. Сергей Орлов участвовал в войне с чеченскими боевиками, отражал вторжение бандитов в Дагестан. Он погиб в бою как герой.

В рамках акции состоялась экскурсия по музею истории ВДВ, возложение цветов, встреча с ветеранами боевых действий, выступление ансамбля «Крылатая пехота». Об истории Дня Героев Отечества, героях Великой Отечественной войны и наших дней школьникам рассказали начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Вячеслав Данченко, заместитель начальника РВВДКУ, гвардии полковник Геннадий Новоселецкий, заведующий музеем истории ВДВ Степан Таненя, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Знак Почета» Владимир Инюцин.

На встречу с ними пригласили учащихся школы №8 имени Героя России Романа Соколова, школы №58 имени Героя России Сергея Орлова и школы №60 имени Героя России Дмитрия Миронова. С кадетами пообщалась мать погибшего на Северном Кавказе гвардии капитана ВДВ Романа Соколова – Татьяна Ивановна. Она рассказала о детстве сына, его школьных годах, службе в воздушно-десантных войсках России.

Послушав взрослых, ребята многое узнали о Героях Отечества и сделали для себя такой вывод – подвиг не совершается сам по себе, а приходит как естественное завершение прожитой до него жизни.