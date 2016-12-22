Руководство облизбиркома осталось прежним

Председателем в новом составе вновь стал Владимир Грачев

Свои посты в новом составе избирательной комиссии Рязанской области, который будет осуществлять свои полномочия с 2016 по 2021 годы, сохранили также Дмитрий Боков, вновь занявший место заместителя председателя, и Сергей Скобелев, ставший секретарем.

Их кандидатуры были избраны в результате тайного голосования, прошедшего на первом заседании нового состава обл­избиркома в пятницу, 9 декабря.

В заседании принял участие член Центр­избиркома Николай Левичев. Он зачитал приветствие от председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и представил кандидатуру Владимира Грачева, предложенную ЦИК для избрания на должность главы Рязанского облизбиркома. Левичев напомнил, что Владимира Грачева он уже предлагал на данный пост прошлому составу комиссии в апреле 2016 года и о сделанном выборе не пожалел.

По сравнению с предыдущим новый состав облизбиркома обновился почти наполовину. Всего в него вошли 14 человек, половина из них назначена областной Думой, а вторая половина – губернатором. Представители органов власти, определивших новый состав комиссии, поздравили ее с началом работы. Вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что главными критериями при отборе кандидатов были их опыт работы в избирательной системе, авторитет среди жителей области и отсутствие проблем с законом. Председатель комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Рязанской областной Думы Алексей Просянников также отметил, что все назначенные лица – люди достойные, компетентные.