За коррупцию –к ответу

Состоялся второй открытый форум прокуратуры Рязанской области

Форум был посвящен Дню борьбы с коррупцией, который ежегодно в мире отмечается 9 декабря. В Рязанскую универсальную научную библиотеку имени Горького были приглашены работники прокуратуры, следственного комитета, УМВД России по Рязанской области, а также представители регионального правительства, Рязанской областной Думы и общественных организаций.

Прокурор Рязанской области Олег Черныш ознакомил собравшихся с состоянием дел в сфере борьбы с коррупцией в регионе.

– За 11 месяцев 2016 года правоохранительными органами области возбуждено 187 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, в том числе о взяточничестве 66 дел, – говорит Олег Черныш. – В суды для рассмотрения по существу направлено 70 уголовных дел (за тот же период 2015 года было направлено только 66 дел). Из них 25 дел было возбуждено по фактам взяток. В производстве следственных органов находятся уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, возбужденные в отношении в том числе и высокопоставленных чиновников – бывшего первого заместителя председателя правительства Рязанской области, бывшего главного архитектора города Рязани и других.

В информации прокурора Рязанской области было сказано и о том, что судами области за 11 месяцев 2016 года рассмотрены 76 уголовных дел в отношении 87 обвиняемых. Обвинительные приговоры вынесены по 65 делам в отношении 75 человек. Из них 39 граждан осуждены за совершение преступлений о взятках. Оправдательные приговоры не выносились.

Из числа осужденных 12 человек занимали должности в органах государственной власти и местного самоуправления, 8 – в органах исполнительной власти, 1 депутат и 13 сотрудников правоохранительных органов. В этом же списке представители УФСИН, УМВД России по Рязанской области, судебные приставы, адвокаты, врачи, преподаватели учебных заведений.

На форуме были рассмотрены вопросы об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов. Все они проверяются прокуратурой на предмет соблюдения законности. Говорили и об исполнении депутатами органов местного самоуправления обязанности по предоставлению сведений о своих доходах. Тут тоже есть свои проблемы – не все хотят делиться с обществом подобной информацией, но варианта у «молчунов» два – либо они поступают по закону, либо перестают представлять интересы народа в представительных органах власти и местного самоуправления.