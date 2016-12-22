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10.12.2016
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№231 (5272) |
Вторая полоса
Общество
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В приоритете – всесторонняя поддержка

В Рязани обсудили работу по гармонизации межнациональных отношений

Заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений при губернаторе Рязанской области прошло в Доме общественных организаций. В нем приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, представители различных министерств, руководители национальных и общественных организаций.

Об итогах работы за 2016 год по реализации Стратегии государственной национальной политики в Рязанской области рассказал министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев. Сумма финансирования на реализацию программы составила более 4 млн. рублей. В рамках подпрограммы для представителей национальных некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и казачьих объединений было организовано обучение по актуальным вопросам: юридическая регистрация общественных организаций, особенности бухучета и налогообложения в некоммерческих организациях и другие. Астафьев рассказал о мерах поддержки, которые оказывались некоммерческим общественным организациям, и о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Так, в этом году 11 НКО получили субсидии на сумму 450 тысяч рублей на реализацию своих межнациональных, этнокультурных и социальных проектов. Эти средства были направлены на реализацию проектов «Дни дружбы народов», «Интернациональный студенческий фестиваль», «Планета добрых друзей» и другие. Субсидии также получили 5 казачьих организаций на осуществление мероприятий по возрождению и сохранению казачьей культуры.

Кроме того, подчеркнул Астафьев, во всех муниципальных районах и городских округах при главах администраций функционируют консультативные советы по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. В их состав входят представители органов местного самоуправления, общественных объединений и религиозных организаций, а также специалисты в сфере межэтнических отношений.

В этом году на базе Рязанского института развития образования двадцать служащих прошли обучение.

В ходе заседания о работе различных министерств отчитались их представители. Кроме того, были намечены планы работы на будущий год. По словам Антона Астафьева, из федерального бюджета вновь будет выделено более 4 млн. рублей на реализацию Стратегии государственной национальной политики в регионе. В приоритете – усиление работы по гармонизации межнациональных отношений.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор Сергей Филимонов поблагодарил собравшихся за совместную работу в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и вручил ряду руководителей общественных объединений благодарственные письма губернатора Рязанской области за активное участие в реализации государственной национальной политики.

Статья опубликована в номере 231 (5272) от 10 декабря 2016 года
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