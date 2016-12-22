Уважаемые жители Рязанской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон нашего государства служит прочным фундаментом для развития страны, определяет права и обязанности граждан. Конституция создает все необходимые условия для реализации огромного потенциала России и гарантирует сохранение ее целостности и независимости.

И сегодня наша задача – беречь права и свободы, провозглашенные Основным Законом, опираясь на которые можно эффективно двигаться вперед. Каждый гражданин должен четко понимать, что только неукоснительное соблюдение конституционных норм позволит осуществить все намеченные планы во благо родного края, обеспечить возможности для динамичного развития региона, укрепить экономику и социальную сферу, сохранить традиционные морально-нравственные ценности, стать по-настоящему сильными и конкурентоспособными.

В день праздника желаю жителям Рязанского региона здоровья и успехов, благополучия и оптимизма, процветания и удачи!

Губернатор Рязанской области

О.И. Ковалев

Уважаемые рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых праздников нашего государства – Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года был принят новый Основной Закон, провозгласивший главной ценностью права и свободы человека, заложивший надежный фундамент для построения правового государства, укрепления стабильности и согласия в нашем обществе. Конституция РФ является залогом демократического развития России, благополучия настоящего и будущего страны, укрепления ее могущества и статуса великой державы.

Органы государственной власти и местного самоуправления всех уровней, несмотря на сложную экономическую ситуацию, направляют свои усилия на повышение благосостояния людей. Но только благодаря добросовестному труду каждого жителя успешно выполняются программы экономического и социального развития Рязанского края.

Уверен, совместными усилиями, проявляя сплоченность, гражданскую активность, ответственность, мы сможем обеспечить условия для позитивных преобразований в регионе, сделать нашу страну единой, сильной и процветающей.

Примите, дорогие земляки, искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, мира и согласия.

А.В. Фомин,

председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального

отделения партии «Единая Россия»