Лед зовет!

Вчера в Рязани открылся самый большой каток

Катание на коньках – один из самых полезных и доступных видов зимнего спорта. Ежегодно рязанцы с нетерпением ждут открытия сезона зимнего оздоровительного катания. В последние годы погода в нашем регионе не радовала морозами и снегом в декабре, и катки открывались лишь в январе. Но в этом году небесная канцелярия, видимо, сжалилась, и любители коньков расчехлили свой инвентарь уже в начале декабря.

К концу недели в Рязани должны открыться сорок катков.

Вчера свои двери для любителей коньков распахнул стадион «Локомотив» – одно из излюбленных мест рязанцев. Его площадь почти 7500 кв. метров, поэтому посетители любят его за вместительность и за ночное освещение. Подготовку льда на «Локомотиве» начали еще в конце ноября, и сегодня льдом покрыто 100% футбольного поля и беговых дорожек. Цена катания для взрослых там составляет 80 рублей, для детей до десяти лет – 20 рублей. Там же работает заточка (150 р.) и прокат коньков (50 р. час).

Ко времени открытия катка пришли самые нетерпеливые рязанцы и гости города.

Студентка Рязанского государственного университета им. И.П. Павлова Елена Козырева приехала учиться к нам в город из Тулы. За время обучения полюбила кататься на коньках именно на «Локомотиве», и в любое свободное время она старается посетить это место.

– Я люблю и коньки, и лыжи. Но для лыжных гонок у нас в городе мало мест, а вот для коньков достаточно, – говорит Елена. – Открытия катка на «Локомотиве» я очень ждала. Рада, что в этом году уже в декабре мы можем насладиться любимым видом спорта. Катание на коньках поднимает мне настроение, особенно под музыку. Никакие морозы не страшны!

Ближе к вечеру на стадион подтягиваются новые посетители. Люди идут и в одиночку, и семьями, и с друзьями. Большинство приносят коньки с собой. Хотя на «Локомотиве» работает прокат инвентаря. Игорь Кондрашин пришел на каток с сыном Михаилом и его другом Антоном Алпатовым. Мальчишки с раннего детства освоили этот зимний вид спорта и теперь вперед Игоря Николаевича бегут на лед.

– Они и без меня уже все знают и умеют, – рассказывает мужчина, когда мимо него проносятся с ветерком двое его подопечных. – Детям надо в первый раз показать пример, а дальше они сами научатся, если захотят. Хорошо, что сын и его друзья любят спорт. Это отвлекает их от компьютера, помогает разгрузить мозг от учебы в школе. Да и польза для всего организма большая.

Игорь Кондрашин вспоминает, как в детстве он вместе с другими ребятами расчищал в деревне Срезнево пруд от снега, как они играли в хоккей, участвовали в турнире «Золотая шайба».

– И клюшки, и два комплекта формы – все у нас было бесплатно, – отмечает он. – С какой радостью и азартом мы тренировались. Вернуть бы это все… Я, конечно, рад, что каток на «Локомотиве» открыли. Но почему лавочки в снежных сугробах? Детям негде присесть. Буфет с горячим чаем находится далековато от самого катка. Новая раздевалка хотя и теплая, комфортная, но от нее не всякий ребенок, обутый в коньки, легко дойдет до льда. Старая была ближе.

Тем не менее с наступлением сумерек людей на стадионе все больше, а атмосфера становится все радостнее. Катаются как бывалые спортсмены, так и совсем неопытные, которые только начинают свой путь по льду, держась за бортик.

Профессионалы советуют начинающим: чтобы снизить травматизм при падении, можно надевать налокотники и наколенники. Одеваться нужно в удобную и теплую одежду, которая не будет ограничивать движений. Руки защищать перчатками или рукавицами, голову – шапкой, а шею – шарфом. И главное: не стоит переживать и стесняться из-за своего неумения кататься. Лучше спросить совета и подсказки у того, кто умело рассекает рядом. Помните, что вы пришли прекрасно провести время с пользой для души и тела. Катание на коньках отлично тренирует мышцы, выносливость, закаливает организм, дарит очень много положительных эмоций и радости. А не это ли является залогом здоровья?!