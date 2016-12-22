Вести районов

СКОПИН. В администрации района прошли публичные слушания о проекте бюджета муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Отмечено, что прогнозируемый на следующий год объем доходов в 416 миллионов рублей возможен при условии устойчивого наращивания темпов производства в основных отраслях экономики района, увеличения на этой основе облагаемой базы, эффективного использования имеющегося налогового потенциала, муниципальной собственности, земли, совершенствования работы налоговых органов с налогоплательщиками.

РЯЖСК. В крестьянско-фермерском хозяйстве Игоря Сконникова 1338 голов крупного рогатого скота, в том числе 480 коров. Производство молока за 11 месяцев составило 2523 тонны, что на 221 тонну больше уровня 2015 года. Продуктивность дойного стада коров достигла 5415 кг, что выше уровня прошлого года на 37 кг. Причем молоко производится высшего сорта.

ПУТЯТИНО. В помещении детско-юношеской спортивной школы состоялись соревнования среди руководителей предприятий и организаций района всех форм собственности «Зимние игры-2016». В них приняло участие более 30 человек. Состязания включали в себя интеллектуальный конкурс, различные эстафеты, игры. Участники показали хорошую физическую форму.

ШИЛОВО. В поселке Юшта открылась пешеходная ледовая переправа через Оку. Переправа однополосная, ее ширина составляет 20 метров, расчетная толщина ледового по­крова десять сантиметров.

КОРАБЛИНО. Военно-патриотический клуб «Юные сарычевцы» носит имя Героя России, уроженца райцентра Игоря Сарычева, погибшего в борьбе с террористами на Кавказе в 1999 году. Недавно 17 членов клуба побывали в Туле по приглашению командования воинской части, где служил герой-десантник. Руководство 106-й Краснознаменной Тульской воздушно-десантной дивизии подготовило для них обширную программу, включавшую экскурсию в музей оружия, знакомство и беседы с десантниками, посещение Тульского кремля и многое другое.

ЕРМИШЬ. В Ермишинской средней школе прошел конкурс агитбригад «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра». В нем приняли участие местные команды и представители Кадомского района. Ребята пропагандировали правила пожарной безопасности: показывали инсценировки, читали стихи и пели песни. Лучшим жюри признало выступление команды Ермишинской школы, на втором месте – Савватемская школа (Ермишинский район), на третьем – Кадомская.

СОКОЛОВКА. У учеников четвертого класса Александровской школы состоялся необычный урок по основам православной культуры. Ребята отправились в храм, где настоятель, протоиерей Димитрий Коненков, провел занятие по теме «Устройство храма». Знакомство началось прямо с крыльца, которое, как узнали ребята, называется «паперть». Дети узнали, что такое иконостас, алтарь, о многом другом. Завершился этот насыщенный урок знакомством с удивительным видом церковного искусства – колокольным звоном.