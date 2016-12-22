Что покажет анализ?

Специалисты лабораторной службы Рязанской области повышают свою квалификацию

В Рязани прошла «Школа главного специалиста; нормативно-правовое обеспечение, подготовка кадров и организации лабораторной службы».

«Школа…» организована Федерацией лабораторной медицины. Рязанская область – 47-й регион, где она проводится. Вчера доклады ведущих специалистов лабораторной медицины слушали рязанские медики. Выступления были посвящены решению организационных, кадровых, методических и образовательных проблем лабораторной службы. Особое внимание уделялось информации о современном лабораторном оборудовании и перспективных методах лабораторной диагностики. Участников семинара приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Совета Федерации Лариса Тюрина, представители регионального минздрава и Роспотребнадзора.

Приветствуя собравшихся, Елена Буняшина отметила важность проводимого мероприятия, поскольку развитие современных средств и подходов к оценке лабораторных исследований является необходимым условием для дальнейшего совершенствования лечебно-диагностического процесса.

Столь пристальное внимание именно к вопросам лабораторной диагностики не случайно; зачастую правильность поставленного диагноза и последующее лечение пациента напрямую зависят от точности результатов проведенных ему анализов. В настоящее время, по словам главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Рязанской области Владимира Бирюкова, мощностей лабораторий региона достаточно, чтобы решать те задачи, которые ставятся лечебной сетью. Однако материально-техническая база, которая играет основную роль в работе лабораторной службы, быстро устаревает и морально, и физически. Например, полученные десять лет назад по Национальному проекту «Здоровье» анализаторы уже к 2018 году не будут актуальны. Поэтому стоит вопрос о своевременном списании и замене лабораторного оборудования.

Как проинформировал собравшихся Владимир Бирюков, в регионе сейчас идет работа по расширению возможностей лабораторных исследований, повышению их качества и доступности для жителей региона, независимо от места проживания. На базе крупных районных больниц созданы шесть межрайонных центров, где исследования проводятся на высокотехнологичном оборудовании высококвалифицированным м­едперсоналом.