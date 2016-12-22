Губернатор Олег Ковалев поздравил жителей Рязанской области с Днем Конституции РФ

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон нашего государства служит прочным фундаментом для развития страны, определяет права и обязанности граждан. Конституция создает все необходимые условия для реализации огромного потенциала России и гарантирует сохранение ее целостности и независимости.

И сегодня наша задача – беречь права и свободы, провозглашенные Основным Законом, опираясь на которые можно эффективно двигаться вперед. Каждый гражданин должен четко понимать, что только неукоснительное соблюдение конституционных норм позволит осуществить все намеченные планы во благо родного края, обеспечить возможности для динамичного развития региона, укрепить экономику и социальную сферу, сохранить традиционные морально-нравственные ценности, стать по-настоящему сильными и конкурентоспособными.

В день праздника желаю жителям Рязанского региона здоровья и успехов, благополучия и оптимизма, процветания и удачи!»