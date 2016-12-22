Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем Конституции РФ

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых праздников нашего государства – Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года был принят новый Основной Закон, провозгласивший главной ценностью права и свободы человека, заложивший надежный фундамент для построения правового государства, укрепления стабильности и согласия в нашем обществе. Конституция РФ является залогом демократического развития России, благополучия настоящего и будущего страны, укрепления ее могущества и статуса великой державы.

Органы государственной власти и местного самоуправления всех уровней, несмотря на сложную экономическую ситуацию, направляют свои усилия на повышение благосостояния людей. Но только благодаря добросовестному труду каждого жителя успешно выполняются программы экономического и социального развития Рязанского края.

Уверен, совместными усилиями, проявляя сплоченность, гражданскую активность, ответственность, мы сможем обеспечить условия для позитивных преобразований в регионе, сделать нашу страну единой, сильной и процветающей.

Примите, дорогие земляки, искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, мира и согласия».