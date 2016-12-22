В Рязанской области грузовик сбил инвалида-колясочника

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 16.25 на 11-ом километре дороги Шацк-Сасово-Касимов. Здесь грузовой автомобиль, двигаясь в направлении города Шацка, сбил движущуюся в попутном направлении инвалидную электроколяску, в которой находился 76-летний мужчина.

В ДТП инвалид получил травмы, от которых скончался на месте.

Инвалидная электроколяска была оборудована светоотражающим жилетом.

Машина с места ДТП скрылась. В настоящее время разыскивается водитель грузовика. Предположительно, это автомобиль марки «КамАЗ» или «УРАЛ» темного цвета с резиной повышенной проходимости.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, личности водителя или месте нахождения транспортного средства, просьба обращаться в межмуниципальный отдела МВД России «Шацкий» по телефонам: (49147)2-28-67, 2-21-39 или 02.