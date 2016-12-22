Стали известны подробности ДТП в Рязани: пострадали 6 человек

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 19.30 в Рязани напротив д.28 по улице Интернациональной водитель автобуса «ГАЗ», который двигался по маршруту №73 со стороны проезда Шабулина, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся со встречного направления автомобилю «Лада Гранта», в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля травмы получили две женщины и двое детей.

Травмы получили и две пассажирки автобуса «ГАЗ».