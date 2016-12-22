За ночь с улиц Рязани вывезли более 3000 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью в уборке проезжих частей дорог было занято более 80 единиц спецтехники. Снег вывозили с улицы и площади Ленина, улицы и площади Соборной, улиц Свободы, Радищева, Есенина, Вокзальной, Гагарина, Циолковского, Куйбышевского шоссе. Всего было вывезено 3 014 куб. метров снега.

Сегодня работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов продолжены. В них задействовано 5 тракторов, 2 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Опасные участки автодорог обрабатывают пескосоляной смесью, вручную и с помощью техники обрабатываются очищенные тротуары.