В Рязанской библиотеке им Горького состоялась презентация третьего сборника песен композитора и поэта Александра Трушина

Презентация состоялась в День героев Отечества. С большим событием в творческой жизни Александра Трушина поздравили заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов, секретарь общественной палаты региона Наталья Гришина.

Начальник отдела АСУ РПТП «Гранит», кандидат технических наук, председатель регионального Российского военно-исторического общества, член Союза моряков-подводников, Александр Сергеевич и после воинской службы остался верен патриотической тематике.

В этот день рязанцам были представлены его новые работы – марши, песни и вальсы. Слова на некоторые произведения Александра Трушина написаны членом общественной палаты России Ольгой Вороновой. Практически все произведения кандидата технических наук, начальника отдела АСУ РПТП «Гранит», члена регионального отделения Союза литераторов России вызывают глубинные чувства к своей Родине, к Отечеству.