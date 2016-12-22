В Рязани продолжаются акции по раздельному сбору мусора

В областном центре завершился первый цикл акций по раздельному сбору вторсырья, сообщает представитель Экологического рязанского альянса. Акция прошла в новом формате. В течение месяца еженедельно в разных районах города представители ЭРА принимали от рязанцев отходы на переработку. На каждую точку люди шли почти непрерывным потоком. Акции планируется продолжить.

17 декабря – в Дашково-Песочне, остановка 11 больница, 24 декабря у Барса на ул. Есенина;

В праздничные дни 31 декабря и 7 января акция проводиться не будет.

14 января акция по раздельному сбору мусора пройдет напротив РГРТУ, 21 января – у арт-клуба Планетарий.