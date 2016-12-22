В Рязани в День Конституции РФ вручили премии будущим госслужащим

В администрации города прошла традиционная церемония поощрения лучших студентов, обучающихся на факультетах государственного и муниципального управления вузов Рязани. В ней приняли участие десять студентов и их преподаватели из Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева, Рязанского государственного радиотехнического университета.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов вручил студентам премии и благодарности от Рязанской городской Думы и пожелал молодежи исполнения всех желаний.

– Выбранная вами специальность очень важна. Скоро именно вы будете руководить городом и областью, и делать это нужно умело, – отметил он. – Потому что во многом от работы госслужащих зависит развитие страны и уровень жизни населения. Помните всегда, что на вас лежит большая ответственность.

После награждения общение продолжилось: студенты и преподаватели задали Владиславу Фролову интересующие их вопросы.