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12.12.2016
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Культура
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В Рязани вручили Гран-при III областного музыкального конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик»

Автор фото: Лада Петрова | В Рязани вручили Гран-при III областного музыкального конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик»
Фото: Лада Петрова.

Заместитель председателя правительства области Елена Буняшина вручила главную награду преподавателю Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Сергею Воробьеву.

Конкурс «Учитель и ученик» проводился по инициативе министерства культуры и туризма области при участии Регионального методического центра по образованию в области искусств, Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера» c 21 ноября по 10 декабря.

Конкурс был организован для содействия реализации творческих инициатив, раскрытия творческого потенциала, укрепления статуса преподавателей образовательных организаций в области искусств, выявления самобытных талантов в области художественного творчества.

Первый областной конкурс педагогического мастерства «Учитель и ученик» состоялся в 2010 году.

В 2013 году II областной конкурс педагогического мастерства «Учитель и ученик» был посвящен знаменательной дате – 95-летию начального музыкального образования в Рязанской области.

В 2016 году в зональных этапах конкурса в шести номинациях («Инструментальное искусство», «Вокальные ансамбли», «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство», «Театральное творчество». «Музыкально-теоретические дисциплины») приняли участие 63 преподавателя из 35 ДШИ 19 муниципальных образований, а также преподаватели и студенты ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» и ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера». В зональных методических объединениях проведены 5 полуфиналов конкурса и выявлено 13 победителей – лауреатов I степени, которые соревновались за присвоение Гран-при.

Работы педагогов и учеников оценивали по 10-балльной системе специалисты министерства культуры и туризма Рязанской области, ведущие преподаватели ДШИ и творческих ссузов, преподаватели-победители областного конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик – 2013».

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