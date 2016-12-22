В Рязани прошел межрегиональный турнир по городошному спорту

На территории дома-музея И.П. Павлова состоялся городошный матч памяти академика между сборными командами Территорий общественного самоуправления Рязани и Липецка. Турнир организован при поддержке Ассоциации территорий общественного самоуправления Рязанской области.

После отборочного этапа состоялись два основных турнира – женский и мужской. В женском состязании победу одержала рязанская команда (состав – председатели ТОС Орсовская, ТОС Канищево, Шереметьево-Песочня, Васильевский), в мужском – команда Липецка. Все участники встречи получили кубки и памятные значки с изображением академика И.П. Павлова. После турнира состоялось совещание о развитии дворового спорта в Рязани, в котором приняли участие координаторы дворовых лиг областного центра, председатель Всероссийской ассоциации дворового спорта Алексей Логинов.