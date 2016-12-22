В Рязани объявили сбор новогодних подарков для одиноких стариков

Волонтеры благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам в домах престарелых «Старость в радость» объявляют о начале сбора новогодних подарков в Рязани. Призыв к рязанцам размещен в официальной группе «Старость в радость. Рязанская область» сети «ВКонтакте».

Поздравление своих подопечных с самым главным праздником года, с вручением небольших, но приятных подарков, – одна из добрых традиций фонда. Около 30 тысяч новогодних подарков планируют собрать в этом году волонтеры. Сбор подарков проходит для стариков, находящихся в социальных учреждениях Тульской, Брянской, Рязанской, Нижегородской, Тверской, Костромской, Калужской, Новгородской, Псковской и других областей.

Стать участником акции просто: в подарочный пакет нужно положить подписанную открытку, сладость и еще что-то приятное, чтобы получился подарок, в котором можно покопаться. Можно подготовить несколько комплектов подарков, уточняют активисты фонда.

Комплект 1: для бабушек и дедушек

– красочный календарь на 2017 год и подписанная открытка;

– конфеты, мармелад, зефир (не вафли и не хрупкое печенье);

– небольшое полотенце; носочки (шерсть, х/б); платочек или кепка; ночнушка или футболка; тапочки с задником от 38 размера; пледик.

Комплект 2: для персонала и нянечек

– календари и открытки;

– чай, кофе, конфеты в небольших коробках;

– шампуни, гели для душа, кремы для рук, полотенца.

Всегда будут рады в фонде и предметам первой необходимости, только их просят не класть в подарки, а приносить отдельно:

– диабетические сладости на сорбите или ксилите;

– подгузники для взрослых размеров L/XL (размер 3 или 4);

– впитывающие пеленки и влажные салфетки;

– моющие и чистящие средства (для пола и для сантехники, для посуды);

– постельное белье (можно б/у в хорошем состоянии);

– раскраски (детские и для взрослых), цветную бумагу, наборы для вышивания, фломастеры, пластилин.

«Вы можете собрать один или несколько комплектов подарков. Если у вас нет времени собирать их, но есть возможность купить несколько полотенец/футболок/ночнушек – тоже приносите, мы дополним ими другие подарки», – просят волонтеры.

Ответственная по сбору подарков в Рязани – Юлия Фомичева: 8-920-636-68-21, https://vk.com/im?peers=3562640

По вопросам поездок в дома престарелых Рязанской области и дополнительным вопросам о подарках звоните или пишите Юлии Сядайкиной (г. Москва): 8-916-337-51-93, https://vk.com/id834046.

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