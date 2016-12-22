Главная хоккейная команда Рязанской области одержала победу под «Саровом» и «Ариадой-НХ» в чемпионате России

Очередные матчи чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги «Рязань» провела дома, во Дворце спорта «Олимпийский». Вначале она встретилась с командой «Саров». Два точных удара Ивана Петракова и Егора Кривченко по воротам гостей принесли победу хозяевам – 2:0. «Рязань» выступила в таком составе: Белов; Филатов – Коренков, Ефимов – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Аверин, Старцев – Крикуненко – Рукин; Седунов – Грицких, Чванчиков – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Р. Дубинин, Лызин – Карпов – Кацедым.

Во втором поединке преимущество хозяев над командой «Ариада НХ» из Волжска было более ощутимым – 6:3. У нас точными ударами отметились Владимир Карпов, Андрей Чванчиков, Алексей Ефимов, Кирилл Старцев, Роман Дубинин и Роман Крикуненко. ХК «Рязань»: Пиманкин; Филатов – Дубинин, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Аверин, Старцев – Карпов– Рукин; Седунов – Грицких, Ефимов – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Полинин, Лызин – Крикуненко – Чванчиков.

После пятой победы подряд наша дружина поднялась на двенадцатое место. Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших.

Ближайший матч чемпионата России «Рязань» вновь проведет дома: 14 декабря во Дворце спорта «Олимпийский» она встретится с идущим на 22-й позиции «Барсом» из Казани. Начало поединка – в 19.00.