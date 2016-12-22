В Рязанской области ожидаются аномальные морозы

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, со ссылкой на региональный Гидрометцентр, с 12 по 17 декабря местами на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 5-7º.

В период холодов жителей области просят соблюдать простые правила безопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. Гражданам рекомендуется не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время – держать наготове электрический фонарь и не пользоваться для освещения открытым огнем.