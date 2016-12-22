На одной из автодорог Рязани подключают новые фонари

Как сообщает сайт администрации города, на Ряжском шоссе завершаются работы по подключению осветительных приборов. В настоящее время на дороге установлено 85 процентов светильников, половина из них подключена к сетям электроснабжения, на оставшихся работы продолжаются.

Для поддержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии на прошедшей неделе на 7 участках выполнен «ямочный» ремонт литым асфальтобетоном. Таким образом, ликвидированы пробоины на Куйбышевском и Михайловском шоссе, улицах Горького, Высоковольтной, Татарской, Есенина и на путепроводе на ул. Каширина.