Спортсмены из Рязанской области завоевали 11 медалей чемпионата России по джиу-джитсу

Как сообщает сайт правительства области, Чемпионат России по джиу-джитсу проходил в минувшие выходные в городе Санкт-Петербурге. Рязанскую область на соревнованиях представляли спортсмены городской спортшколы «Юпитер», которые по итогам состязаний завоевали 11 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых.

Победителями в поединках в своих весовых категориях стали мастер спорта России Дмитрий Тарелкин, мастера спорта России международного класса Евгений Мальцев и Дмитрий Марченко, заслуженные мастера спорта России Сергей Кунашов и Дмитрий Небольсин. Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера России Александра Кудинова. «Серебро» в весе до 85 кг завоевал воспитанник заслуженного тренера России Олега Быстрова и Сергея Мальцева, мастер спорта России Николай Куценко. Бронзовыми призерами стали заслуженный мастер спорта России Владимир Блохин, мастер спорта России Карен Седракян, Татьяна Федосеева, Алена Чубарова, Михаил Левин.