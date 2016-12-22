Более 6,6 тонны яблок реализовали в Рязани на ярмарках выходного дня

Как сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в минувшую субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 314 торговых местах торговлю осуществляли 198 товаропроизводителей.

На ярмарках реализовали 10,3 тонны мяса и мясной продукции, 15,5 тонны молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 8,2 тонны картофеля, 6 тонн овощей и 6,6 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 17 декабря, на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б).