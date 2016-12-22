Рязанцы пополнили новыми экспонатами Михайловский исторический музей

Житель Михайлова Денис Кочанов преподнес в дар краеведческому музею немецкий офицерский клинок, отставленный гитлеровскими захватчиками во время их поспешного бегства из Михайлова в декабре сорок первого. Клинок все время хранился в доме родственницы Дениса, у которой находились во время оккупации немцы, а теперь его решили передать в дар музею, и он уже занял свое место в экспозиции.

И еще одним уникальным экспонатом пополнилась коллекция Михайловского исторического музея. Три года назад городские мужики, выкапывая канализационный колодец, обнаружили захоронения татарского воина в полусидящем положении. Рядом с полуистлевшими кожаными доспехами находился стальной татарский меч «Акимак». Вскоре сотрудники исторического музея выставят его на всеобщее обозрение.